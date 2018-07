Vanderlei Luxemburgo volta ao Flamengo no clássico da crise

Pela tradição, um jogo entre Flamengo e Botafogo representa um dos clássicos mais badalados do futebol brasileiro. Mas quando os dois times estiverem em campo, às 18h30 deste domingo, os torcedores no Maracanã vão se deparar com uma realidade atípica e inédita no confronto entre os clubes. O Flamengo é o lanterna do Campeonato Brasileiro e aposta na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo para começar a tentar se reerguer. O Botafogo também faz campanha pálida e admite até mesmo abandonar a competição por causa de sua crise financeira.

Luxemburgo, parado havia oito meses, foi contratado para substituir Ney Franco. Há quem veja nisso uma injeção de ânimo nos atletas. Mas outra parcela da torcida rubro-negra não aprova a volta de Luxemburgo - é a quarta passagem dele como técnico da equipe.

O treinador chega, claro, com discurso otimista. "Acredito que o Flamengo tem condições de sair por ser o Flamengo. Estou aqui por isso. Vamos trabalhar daqui para a frente com este grupo. Não gosto de discutir o que ficou para trás. Os jogadores precisam entender que faltam 27 rodadas", disse.

O atacante Eduardo da Silva, naturalizado croata e que chegou como o grande reforço da temporada, deve estrear. No mais, Luxemburgo contará com um grupo irregular, que tem irritado seus torcedores. Alguns chegaram a agredir o lateral André Santos após o último jogo.

No Botafogo, o presidente Mauricio Assumpção fez um apelo dramático à presidente Dilma Rousseff, num encontro no Palácio do Planalto, na sexta-feira. Disse que seu clube poderia deixar o Brasileiro no meio se não houvesse rapidez na aprovação de lei que alongue o prazo de pagamento de dívidas dos clubes à União.

Não é possível afirmar que isso pode ter reflexo na atuação dos botafoguenses, logo numa partida contra seu maior rival. Mas os salários atrasados dos jogadores se avolumam e deixam o clima pesado no clube.

O técnico Vagner Mancini disse que o "desespero" do Flamengo na tabela do Brasileiro não facilita em nada a vida do Botafogo e que isso é mais um sinal de alerta para sua equipe. "O Botafogo tem de pensar nele mesmo, não no que o adversário vem passando. O Botafogo vai pensar como gente grande", exige. "O Flamengo também é feito de pressão e nesses momentos se agiganta. O Botafogo vai tomar cuidado, mas a melhor maneira de fazer isso é olhando para dentro de si."

Maracanã. O estádio volta a receber partidas do futebol brasileiro após dois meses entregue à Fifa. E com uma novidade. Vários torcedores puderam comprar pela internet os ingressos, escolhendo os assentos. A iniciativa deve ser mantida a partir de agora nos jogos do Brasileiro realizados no Maracanã.