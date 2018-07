Vanderlei minimiza comemoração de Lucas Lima contra o Santos: 'É um cara bacana'

O goleiro Vanderlei disse que não viu problema com a comemoração de Lucas Lima no gol marcado pelo palmeirense contra o Santos, no empate por 1 a 1 entre as duas equipes, na última quinta-feira à noite. Em um Pacaembu de mando santista, o meia se dirigiu à torcida do seu ex-clube para celebrar a abertura do placar no clássico válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Cada um tem um jeito de comemorar e agir. Uns comemoram contra seu ex-clube, outros não. A gente respeita, a cobrança da torcida contra ele é normal. Não teve nada demais, ele é um cara bacana. A gente tem de pensar no jogo, pegar a bola no fundo do gol e buscar a virada, não em polêmica", disse o goleiro em coletiva de imprensa no CT Rei Pelé, nesta sexta-feira.

Se o resultado não foi o ideal, Vanderlei não lamentou o empate. "Você tem de estar sempre pontuando no Brasileirão. A gente queria a vitória, mas, pela circunstância do jogo, por nosso desgaste ter sido muito maior já que tomamos gol aos cinco minutos, foi um bom resultado. Pela escalação, deu para ver que eles vieram para contra-atacar, com jogadores leves. Agora vamos ter de buscar esses pontos contra a Chapecoense porque a gente está em uma situação complicada na tabela", analisou o goleiro, se referindo ao duelo deste domingo, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Em 15º lugar na classificação após 12 jogos, um a menos do que a maioria das equipes porque a partida da terceira rodada, contra o Vasco, foi adiada, o Santos soma 14 pontos, só um a mais do que o Bahia, o time mais próximo de deixar a zona do rebaixamento. Em uma situação parecida está a Chapecoense, que ocupa a 14ª posição, com 15 pontos.

"Pressionado a gente vai estar por causa dessa situação, porque o Santos é grande e não pode estar assim. Mas eles também precisam pontuar e vão vir para cima. Jogar lá sempre é difícil, mas a gente tem condição de ir lá, fazer um bom jogo e buscar a vitória", afirmou Vanderlei.