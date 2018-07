Vanderlei pede que Santos esqueça vantagem: 'Precisamos pensar em vencer' O Santos entra em campo diante do São Paulo, nesta quarta-feira, com um pé na decisão da Copa do Brasil. Depois de vencer por 3 a 1 no Morumbi, o time alvinegro pode até perder por 2 a 0 em plena Vila Belmiro que ficará com a vaga. Mas a vantagem parece não iludir o goleiro Vanderlei, que pediu para seus companheiros pensarem somente na vitória na partida de volta.