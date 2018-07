Vanderlei prevê pressão no Uruguai, mas espera não ser destaque do Santos

Às vésperas de mais um compromisso do Santos como visitante na Copa Libertadores, a grande atuação de Vanderlei no triunfo por 1 a 0 sobre o Estudiantes, em Quilmes, ainda está na memória do torcedor. Mas embora seja esperado um duelo complicado diante do uruguaio Nacional, no Parque Central, na terça-feira, o goleiro espera não chamar tanta atenção e nem ter muito trabalho.

"Tomara que não tenha tanto trabalho. Espero que o destaque seja os nossos atacantes, com muitos gols", afirmou Vanderlei, em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Rei Pelé, se referindo ao confronto com o Estudiantes, em que foi eleito o melhor jogador daquele compromisso na Argentina.

Após superar o Estudiantes por 2 a 0 na Vila Belmiro na última terça, o Santos ficou muito próximo da classificação às oitavas de final da Libertadores. Um empate é suficiente para o time avançar de fase, mas ele pode até entrar em campo classificado na próxima terça caso o Real Garcilaso não vença o Estudiantes horas antes.

Assim, mais do que a classificação, Vanderlei apontou que o Santos vai entrar em campo no Parque Central, contra o Nacional, mirando o primeiro lugar do grupo, que será garantido com uma vitória - ou um empate caso Estudiantes e Real Garcilaso empatem. "É ganhar no Uruguai para garantir o primeiro lugar do grupo. Tivemos uma semana cheia de treinos para vencer e queremos ganhar para dar tranquilidade", afirmou o goleiro.

Mesmo tendo Gabriel expulso, o Santos venceu o Nacional por 3 a 1 em casa, no Pacaembu. Agora, porém, Vanderlei prevê um confronto ainda mais complicado. "Jogando em casa, eles vão vir para cima. Aqui fizeram um bom jogo. Vão estar com estádio e cheio e vão procurar vencer a todo custo, mas estamos calejados", comentou Vanderlei.