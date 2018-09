Vanderlei quebra recorde do Santos de minutos sem sofrer gols

A vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, domingo, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcante para Vanderlei. Ao não ser vazado mais uma vez, o goleiro atingiu a marca de 746 minutos consecutivos sem sofrer gols, algo que se tornou um recorde na história do Santos.

No gol do clube da Vila Belmiro, Vanderlei não é vazado há sete jogos consecutivos, além dos últimos 87 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Assim, superou o recorde de Fábio Costa, que era de 691 minutos.

Para essa marca, o Santos contabiliza as duas partidas contra o Independiente, pelas oitavas de final da Libertadores. Os dois duelos terminaram 0 a 0 dentro de campo, ainda que punição pela escalação irregular de Carlos Sánchez tenha levado o clube a ficar com um placar adverso de 3 a 0 no confronto realizado em Avellaneda. Já na partida de volta, foram contabilizados os 47 minutos do primeiro tempo e os 35 do segundo, momento em que o duelo foi encerrado por falta de segurança no Pacaembu.

Além de Vanderlei, apenas o zagueiro Gustavo Henrique foi titular no sistema defensivo do Santos em todos os sete jogos da atuação série invicta. Mas ele não atuou em todos os minutos, pois foi substituído durante o primeiro tempo do triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia.

Em 1955, entre 19 de junho e 3 de agosto, o Santos também ficou sete jogos sem ser vazado, mas com Barbosinha e Manga se revezando na condição de goleiro da equipe. Essa sequência, já igualada, poderá ser superada no domingo, quando o time fará clássico com o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.