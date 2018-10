Vanderlei quer 'melhores jogos da carreira' para levar o Santos à Libertadores

Depois de chegar a lutar contra o rebaixamento no primeiro turno, o Santos arrancou com a chegada de Cuca e hoje ocupa a sétima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. São apenas três de diferença para o Atlético-MG, que fecha a zona de classificação para a Libertadores. Próximo de um sonho que parecia tão distante, o time promete dar tudo nas últimas rodadas para voltar ao torneio continental.

"Acho que o Santos está bem para fazer um excelente final de ano e chegar na Libertadores. É a nossa meta, estamos disputando o torneio nos últimos anos. Temos condições, estamos perto do Galo e ainda faltam oito jogos. Precisamos fazer nossos melhores oito jogos da carreira", comentou o goleiro Vanderlei nesta quarta-feira.

Para o Santos alcançar este objetivo, Vanderlei é peça fundamental. Um dos jogadores há mais tempo no elenco, ele também tem sido destaque da equipe ano após ano. Apenas nesta temporada, já são 58 partidas, e o goleiro não quer saber de descanso.

"Procuro sempre ajudar. Sempre falo que sou fominha, mesmo. Não quero ficar de fora, procuro sempre o melhor da equipe. Quero sempre jogar. Tivemos uma boa evolução, isso se dá ao trabalho do Cuca, que conseguiu motivar a todos. Todos estão dando conta do recado. Um jogador puxa o outro, porque todos estão buscando espaço. Temos de ter um bom momento até dia 2 de dezembro", projetou.

De fato, a evolução santista com Cuca é notável. O time é o vice-líder do segundo turno, atrás apenas do Palmeiras, e tem a melhor defesa desta segunda metade do Brasileirão, com 11 gols marcados. "Desde que eu cheguei aqui, a nossa defesa tem sido sólida. O Santos é um time ofensivo. É bem difícil ver um ataque sólido e defesa também. A gente está vendo que o nosso time tem sido equilibrado", considerou Vanderlei.

O Santos agora se prepara para o próximo compromisso neste Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe recebe o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 31.ª rodada da competição.