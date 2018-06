Vanderlei tenta manter escrita contra São Paulo por 1º triunfo em clássico no ano

O goleiro Vanderlei tem o São Paulo como freguês. Em dez jogos na meta do Santos contra o time do Morumbi foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Para o clássico deste domingo, na casa do adversário, ele espera que os números sigam favoráveis.

O resultado positivo manteria o Santos na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista e também seria o primeiro triunfo em um clássico na temporada. "A gente sabe que é sempre definido nos detalhes. Esperamos fazer um grande jogo, até porque temos que vencer um clássico. Fizemos uma boa partida contra o Palmeiras mas não conseguimos o resultado", disse em entrevista ao site oficial do Santos.

O Santos perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no Allianz Parque em duelo pela quinta rodada do Paulistão. "Sabemos que um lance pode definir um clássico. Contra o Palmeiras foi assim. No começo do primeiro e do segundo tempo acabamos sofrendo gols. Temos que estar concentrados do primeiro ao último minuto, e, quando tiver chance lá na frente, fazer o gol que pode nos dar a vitória".

Outra preocupação do goleiro, como não poderia deixar de ser, é não sofrer gols. Depois de bater o Linense por 3 a 0 na estreia, o Santos foi vazado em todos os jogos até a mais recente rodada, quando bateu o São Caetano por 2 a 0.

"Em qualquer campeonato isso é bom para gente. Dá uma tranquilidade maior para o time lá na frente. A gente vinha tomando gols cedo e tínhamos que correr atrás do resultado. Esperamos que fique assim por um bom tempo, sem tomar gols. É importante para a defesa e para o time todo", afirmou.