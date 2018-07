Vanderlei vai assinar contrato de três anos com o Santos

O goleiro Vanderlei foi liberado neste sábado da concentração em Atibaia, no interior paulista, onde o Coritiba faz pré-temporada, e vai assinar contrato de três anos com o Santos. A negociação foi confirmada pelo presidente do clube paranaense, Rogério Bacellar.

Segundo o dirigente, o Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% continuam com o Coritiba, que ainda vai receber um atleta do clube da Vila Belmiro por empréstimo ao longo da temporada.

No Santos, Vanderlei, que estava desde 2007 na equipe paranaense, será o substituto de Aranha. O antigo titular acionou o clube na Justiça do Trabalho por causa do atraso no pagamentos dos salários e não tem mais clima, mesmo que seja derrotado nos tribunais, para continuar na Vila Belmiro.

"É algo muito recente, que também me pegou de surpresa, mas espero que o torcedor (do Coritiba) entenda que o futebol é assim e que foi uma negociação boa para todo mundo, principalmente para o Coritiba", afirmou o jogador, em vídeo publicado pelo site do Coritiba.

Vanderlei é o sétimo reforço do Santos para 2015. Antes do goleiro, o clube contratou Chiquinho, Ricardo Oliveira, Elano, Valencia, Werley e Marquinhos Gabriel.