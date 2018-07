Vanderlei volta a treinar e deve ser novidade contra a Chapecoense

O técnico Levir Culpi, do Santos, teve uma boa notícia nesta segunda-feira. Depois de passar quatro dias em tratamento de dores na região no glúteo, em lesão sofrida na partida contra o Atlético Mineiro, na última quarta, em Belo Horizonte, o goleiro Vanderlei voltou aos treinamentos e deve ser uma das novidades do Santos para o jogo contra a Chapecoense, nesta quarta, no estádio da Vila Belmiro, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vanderlei treinou sem qualquer queixa de dor nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, em Santos. Ele foi desfalque no empate sem gols contra o Vasco, no último domingo, no Rio. O seu substituto foi o jovem João Paulo, já que o reserva imediato Vladimir sofreu uma entorse no joelho esquerdo.

O trabalho de Vanderlei nesta segunda-feira foi mais curto que o normal - durou cerca de meia hora. O goleiro levou a mão à região contundida por algumas vezes, mas fez a atividade até o fim. O preparador Arzul exigiu menos do atleta nas finalizações.

Outro que deverá ser titular nesta quarta-feira é o lateral-direito Matheus Ribeiro. O titular Victor Ferraz ainda sente dores no joelho esquerdo e Daniel Guedes está suspenso após ter sido expulso contra o Vasco.

Assim, Matheus Ribeiro terá a chance de recomeçar no Santos, já que treinava em separado do restante do elenco por estar em meio a uma negociação por empréstimo com o Amiens, da França. O negócio não deu certo e ele foi reintegrado.

No ataque, Thiago Ribeiro deve ser titular na vaga de Bruno Henrique, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. No meio de campo, Leandro Donizete e Alison brigam pela vaga de volante. Thiago Maia está sendo negociado com o Lille, da França, e Renato ainda se recupera de lesão muscular.

Assim, o provável Santos contra a Chapecoense terá: Vanderlei (João Paulo); Matheus Ribeiro, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Alison (Leandro Donizete) e Lucas Lima; Copete, Thiago Ribeiro e Kayke.