Vanderlei volta a treinar e Gustavo Henrique é liberado de atividade no Santos

O treinamento do Santos na manhã desta sexta-feira no CT Rei Pelé teve uma novidade e uma ausência entre as peças do setor defensivo. O goleiro Vanderlei voltou a treinar com bola, após ficar fora da atividade de quinta-feira, enquanto o zagueiro Gustavo Henrique foi liberado do trabalho.

Gripado, Vanderlei não havia ido ao campo do CT Rei Pelé na quinta-feira. Mas como já está em melhor condição física treinou no gramado nesta sexta. Assim, poderá ser aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli no jogo-treino deste sábado contra a Ponte Preta, também no centro de treinamentos do clube.

Gustavo Henrique, por sua vez, foi liberado da atividade da manhã do Santos em função do falecimento do seu avô. O zagueiro, porém, deverá ser aproveitado no teste final da equipe antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

Nessa atividade, Sampaoli ainda não poderá utilizar os três jogadores do clube que foram convocados para a disputa da Copa América. O atacante paraguaio Derlis González e o atacante venezuelano Soteldo já estão fora do torneio, por causa da eliminação de suas seleções, mas ganharam folga e só vão se reapresentar na segunda-feira. Já Cueva entrará em campo no domingo, para a decisão entre Peru e Brasil. E depois terá dez dias de descanso, antes de retomar a rotina de treinos.

O Santos voltará a entrar em campo em 13 de julho, no estádio de Pituaçu, contra o Bahia, pela décima rodada do Brasileirão. O time é o segundo colocado do torneio com 20 pontos, a cinco do líder Palmeiras.