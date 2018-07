Vantagem do Cruzeiro nunca foi revertida na era dos pontos corridos

O retrospecto das 11 edições anteriores do Brasileiro aponta que o líder Cruzeiro está muito perto do título deste ano. Na era dos pontos corridos, o segundo colocado nunca conseguiu reverter uma distância de cinco pontos faltando cinco rodadas para o final. Hoje, os mineiros têm 67 pontos contra 62 do São Paulo, o vice-líder. Além da disputa pelo título, o desempenho dos dois na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana vai influenciar diretamente a distribuição das vagas para a Libertadores de 2015.

Em apenas duas edições o líder perdeu o título faltando cinco rodadas, na reta final do torneio. Isso ocorreu em 2004 e em 2009. Nas duas situações, no entanto, a diferença era menor do que os cinco pontos que separam Cruzeiro e São Paulo. Em 2004, no mesmo ponto do torneio atual, o Atlético-PR tinha dois pontos de vantagem sobre o Santos (78 a 76). Os paulistas viraram a disputa e terminaram com três pontos de vantagem (89 a 86). Em 2009, o Flamengo conseguiu tirar uma diferença de quatro pontos para o Palmeiras (58 a 54) e se sagrou campeão. Terminou com 67, contra 65 do Internacional.

Mesmo que os números pendam para o lado cruzeirense, alguns fatores terão influência decisiva na reta final: o desgaste físico em competições paralelas, os adversários que vão enfrentar no Brasileirão e o lado psicológico.

O São Paulo disputa a Copa Sul-Americana e terá de viajar até Medellín, na Colômbia, para disputar a semifinal contra o Atlético Nacional no dia 19. O Cruzeiro terá dois jogos duros contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil. A questão física, nesse caso, pode beneficiar os mineiros que não terão o desgaste de uma viagem internacional. “Eu falei para os jogadores que ia mexer no time e todos concordaram. Todos estão no limite”, disse o técnico são-paulino Muricy Ramalho após os 2 a 1 sobre o Vitória.

O desempenho dos dois e também do Atlético-MG nos torneios paralelos vai influenciar a distribuição das vagas para a Libertadores. O Brasil tem direito a cinco vagas: quatro pelo Brasileiro e uma via Copa do Brasil, ou três no Brasileirão, uma na Copa do Brasil e outra pela Copa Sul-Americana. Por isso, o Nacional pode virar G-3, G-4 ou até G-5. A CBF, porém, ainda pode mudar os critérios. Estuda a hipótese de dar uma vaga ao vice-campeão da Copa do Brasil caso o Cruzeiro conquiste a competição e também o Brasileiro. Se isso ocorrer, o Atlético-MG será beneficiado.

Em relação aos futuros adversários, o time paulista tem caminho ligeiramente mais fácil até o final do Brasileirão. Vai fazer os próximos dois jogos em casa, enquanto o Cruzeiro será visitante em duas rodadas seguidas. No lado psicológico, o São Paulo está em ascensão. Nas últimas dez apresentações, venceu seis, perdeu duas e empatou outras duas. No segundo turno, o time paulista é o segundo melhor, com 26 pontos, dois a mais do que o próprio Cruzeiro, que ocupa apenas a quinta posição. O melhor time do returno é o Atlético-MG com 27.

A aura de equipe invencível do Cruzeiro se dissipou com alguns tropeços, como as duas derrotas seguidas para Corinthians e Flamengo, e oscilações dentro de um mesmo jogo, como na sofrida vitória contra o Criciúma. Vale lembrar que o Cruzeiro chegou a ter uma diferença de 11 pontos na ponta.

Em resumo, o Cruzeiro tem a seu favor o retrospecto na história dos pontos corridos, a consistência de um time azeitado e viagens mais curtas pela frente. O São Paulo tem o impulso psicológico e adversários menos indigestos na teoria. O torneio está aberto. Como se fosse uma verdadeira final de campeonato.