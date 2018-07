Vantagem na semifinal surpreende até jogadores do Palmeiras

SÃO PAULO - Os 2 a 0 em cima do Grêmio em pleno Estádio Olímpico foi tão surpreendente que até mesmo os heróis do triunfo, os jogadores do Palmeiras, não acreditaram no resultado que conseguiram na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Com o resultado, o Palmeiras ficou bastante confortável para a volta, quinta-feira, na Arena Barueri. O time se classifica até se perder por um gol de diferença.

"Foi além do que a gente esperava. Mas a gente planejou uma estratégia e conseguimos mante-la até o final. A gente está tão carente de títulos que numa situação dessas a gente acaba pensando sempre nessa competição. Por isso estamos mal no Brasileiro, pois estamos focados na Copa do Brasil", disse Juninho.

"Eu esperava a vitória, mas não esperava que fosse no final e com dois gols nos últimos minutos. Tomara a gente chegue lá em São Paulo e concretize a classificação", afirmou o meia Daniel Carvalho

Felipão também considerou a vitória palmeirense como um resultado inesperado. "Tivemos a felicidade de fazer dois gols. Normalmente, se formos analisar por oportunidades o jogo deveria ter sido empate. Mas em outros jogos fomos melhor e perdemos.Ainda bem que dessa vezfoi diferente."

O treinador do Verdão, no entanto, exaltou a disciplina tática do time. "Preponderante foi colocação tática desses jogadores, que souberam se portar como a gente havia definido. Quando existe uma composição que eles concordam plenamente, eles dificultaram muito para o Grêmio as chances de gol."