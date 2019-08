VAR anula gol de Gabriel Jesus no fim e City e Tottenham empatam no Inglês

Em um dos melhores jogos deste início do Campeonato Inglês, com direito a belos gols, protagonismo de brasileiros e interferência do árbitro de vídeo nos acréscimos, Manchester City e Tottenham empataram por 2 a 2 neste sábado, no Etihad Stadium, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

A igualdade em Manchester deixou o Liverpool e o Arsenal como os únicos a terem 100% de aproveitamento no torneio até aqui - O Manchester United ainda joga na rodada e, como venceu seu primeiro jogo, também pode chegar aos seis pontos. Vencedores dos seus primeiros duelos na competição, Manchester City e Tottenham se juntam a Everton, Bournemouth e Brighton no grupo dos times que somam quatro pontos.

O Tottenham mostrou mais uma vez que é uma pedra no sapato do City, vítima da equipe londrina nas quartas de final da última edição da Liga dos Campeões. Neste sábado, o roteiro foi o mesmo de quando o time do técnico Guardiola joga em casa: pressão intensa no adversário, posse de bola muito superior e massacre incrível no número de finalizações (30 contra apenas três do rival).

No entanto, os visitantes foram letais e balançaram as redes nas únicas duas vezes que acertaram o gol, enquanto que a equipe de Manchester, apesar da ampla superioridade, cometeu falhas defensivas e não estava com o pé calibrado.

Aos 20 minutos, Sterling, um dos principais jogadores do City na última temporada, apareceu livre na segunda trave para completar de cabeça para o gol o cruzamento perfeito de De Bruyne e deixar os mandantes em vantagem. Famintos, os comandados de Guardiola seguiram no ataque, mas uma brecha defensiva recolocou o Tottenham no jogo.

Três minutos depois de sair atrás do marcador, Lamela recebeu no meio e teve espaço para conduzir e disparar um chute preciso da intermediária para empatar. O argentino aproveitou o posicionamento ruim do goleiro brasileiro Ederson, que não foi capaz de defender o arremate no meio do gol.

A igualdade permanece pouco tempo no placar. Exatos nove minutos, até De Bruyne achar mais um companheiro livre a fim de balançar as redes. Desta vez, o meia belga cruzou rasteiro para Agüero desviar para o gol e recolocar o City em vantagem.

Na etapa final, o panorama de pressão dos donos da casa, mesmo vencendo, seguiu. Foram várias finalizações ao gol de Lloris, que levou sorte em algumas e foi competente em outras para salvar sua equipe. Até que Lucas saiu do banco para substituir Winks e mudar a história da partida. O brasileiro pisou em campo aos 10 minutos. Aos 11, em sua primeira participação, ele, mesmo baixo, se antecipou à marcação de Walker e cabeceou bonito para deixar o jogo novamente empatado.

O City intensificou a pressão a partir do gol sofrido, mas não era dia de sair de campo com vitória. Nos acréscimos, Gabriel Jesus, que entrara no lugar de Agüero - o argentino deixou o campo insatisfeito e bateu boca com Guardiola - teve um gol anulado com o auxílio do VAR, o segundo seu no torneio, em razão de um toque no braço de Laporte no início do lance.