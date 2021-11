Árbitros são suspensos após VAR não expulsar Otamendi por cotovelada em Raphinha; veja revisão

A Conmebol anunciou a suspensão por tempo indeterminado dos árbitros Andres Cunha e Esteban Ostojich, responsável pelo VAR, ambos do Uruguai, após considerar erros graves da arbitragem no empate em 0 a 0 entre Argentina e Brasil nesta terça-feira, pelas Eliminatórias. A entidade divulgou um áudio nesta quarta em que mostra Ostojich dizendo que a cotovelada do zagueiro Nicolás Otamendi no atacante Raphinha era só para cartão amarelo. O lance foi revisto dez vezes e por diferentes ângulos e velocidades.

"Com o antebraço na cara. Me dá a velocidade normal, quero ver a intensidade. Eu considero o golpe com o antebraço com intensidade média no rosto. Me parece falta para cartão amarelo, não para vermelho", diz Ostojich, cuja decisão foi apoiada por seu assistente. Como protocolo, o VAR não interfere em casos de cartão amarelo. Em seguida, se certificam de que os dois atletas estavam fora da área, assegurando que não seria marcado um pênalti.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Tite se revoltou com a atuação da equipe do VAR na jogada. Era um Tite como há muito não se via. Tirou até a máscara para ser mais bem entendido. "É simplesmente impossível, vou repetir, é simplesmente impossível, não ver a cotovelada do Otamendi no Raphinha. Isso ia determinar no resultado? Não sei. Grande jogo entre os dois? Grande jogo. Mas tem um componente que tem de ser igual. Árbitro de alto nível de VAR não pode trabalhar desta forma, é inconcebível. Não é o termo que queria dizer, estou falando esse porque sou educado", disse o técnico da seleção brasileira.

Otamendi apelou à ironia ao comentar o lance em uma publicação do canal TyC Sports, que questionava se o lance era passível de expulsão. O defensor argentino publicou um comentário dizendo: "Todo pelota" ("só bola", em português).

Líder e vice das Eliminatórias sul-americanas, Brasil e Argentina estão classificados para a Copa do Mundo no Catar. Outras duas vagas estão em disputa. O quinto colocado disputará a repescagem. Há uma outra partida entre Brasil e Argentina pendurada na Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) que ainda não aconteceu. É aquela do primeiro turno, em que o jogo no estádio do Corinthians foi interrompido porque havia quatro atletas argentinos que deveriam estar em isolamento e não estavam. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) entrou em campo e parou a partida, fazendo valer os protocólos contra a covid. Não se sabe ainda se esse jogo vai acontecer por falta de data da Fifa. AFA e CBF não têm essa informação.

Confira o áudio do VAR da cotovelada de Otamendi em Raphinha