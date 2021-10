Com custo inferior, 'VAR Light' será testado na quartas da Copa Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizará uma modalidade experimental do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), chamado de VAR Light, na fase final da Copa Paulista. O novo formato busca tornar a tecnologia de vídeo mais acessível, permitindo o uso do VAR com custos inferiores, garantindo o uso da tecnologia em torneios com receitas menores. Serão utilizadas quatro câmeras por partida.

A ferramenta, validada pela Fifa e também pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), teve aprovação por unanimidade de todos os clubes das quartas de final da competição. A Copa Paulista será o primeiro campeonato a realizar esse teste experimental.

As equipes de arbitragem e de VAR da FPF terão uma reunião com os clubes classificados nesta quinta-feira, 21, para explicar o modelo de uso do "VAR Light".

Os jogos de ida das quartas de final da Copa Paulista começam neste sábado, 23, com os confrontos entre Votuporanguense e Portuguesa, São Caetano e XV de Piracicaba, São Bernardo FC e São Bernardo EC, Noroeste e Botafogo.

Veja as datas, locais e horários dos jogos das quartas de final da Copa Paulista:

Jogos de ida

Sábado, 23

11h - Votuporanguense x Portuguesa – Arena Plínio Marin – Votuporanga

15h - São Caetano x XV de Piracicaba – Estádio Anacleto Campanella – São Caetano do Sul

Domingo, 24

11h - EC São Bernardo x São Bernardo FC – Estádio Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo

15h

11h - Noroeste x Botafogo – Arena da Fonte – Araraquara

Jogos da volta

Terça-feira, 26 - 20h

Portuguesa x Votuporanguense – Estádio do Canindé – São Paulo

XV de Piracicaba x São Caetano – Estádio Barão de Serra Negra – Piracicaba

Quarta-feira, 27 - 19h

Botafogo x Noroeste – Estádio Santa Cruz – Ribeirão Preto

São Bernardo FC x EC São Bernardo – Estádio Primeiro de Maio – São Bernardo do Campo