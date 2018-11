VAR valida dois gols do Barcelona, mas Betis triunfa no Camp Nou por 4 a 3

Apesar de jogar em casa, o Barcelona foi surpreendido pelo Betis, que venceu por 4 a 3 partida realizada neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da casa contou até com gol de pênalti de Lionel Messi, recuperado de fratura no braço, e dois gols validados após análises do VAR no Camp Nou.

O primeiro tempo foi marcado pela eficiência dos visitantes, que conseguiram transformar em gol duas oportunidades criadas, apesar de o Barcelona dominar as ações. O lateral-esquerdo Junior Firpo e o veterano atacante Joaquín Sánchez marcaram para o Bétis.

O Barcelona conseguiu entrar na partida após gol de pênalti cobrado por Messi, aos 22 minutos do segundo tempo, mas o goleiro Marc-André ter Stegen falhou em chute fácil de Giovani Lo Celso, aos 25. Em posição duvidosa, mas validada pelo VAR, o atacante Munir serviu Arturo Vidal, que diminuiu o placar, aos 33, mas Sergio Canales colocou de novo o Bétis com dois gols de vantagem. Já aos 48, mais uma vez com o aval do VAR, Messi marcou o terceiro do time da casa, mas não foi o suficiente para impedir a derrota.

O Barcelona segue em primeiro lugar no Campeonato Espanhol, com 24 pontos, e agora vai se preparar para o duelo contra o Atlético de Madrid, fora de casa, no próximo sábado. O time de Madri somou 23 pontos até agora e pode ultrapassar o rival na tabela em caso de vitória. O Betis, que foi a 16 pontos e ocupa posição intermediária na tabela, vai duelar com o Villarreal no próximo domingo, fora de casa.

Outro time que chegou aos 23 pontos e pode assumir a liderança na próxima rodada é o Alavés, que neste domingo venceu o Huesca por 2 a 1, em casa. Moi Gómez abriu o placar, aos 34 minutos do primeiro tempo, mas Jony empatou, aos 40, e Ruben Sobrino virou o jogo, aos 22 da etapa final.