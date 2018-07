Varane tem recaída de lesão e deve desfalcar Real contra Bayern e Barcelona

O Real Madrid divulgou nota oficial nesta terça-feira para informar que Raphael Varane voltou a ter uma lesão muscular na coxa esquerda, que anteriormente ele já havia lesionado em 22 de fevereiro durante partida contra o Valencia. Depois de ficar apenas dez minutos em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Alavés, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, o defensor soube agora, por meio de um exame de ressonância magnética, que sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da perna esquerda.

O clube madrilenho, como de costume ao divulgar boletins médicos, não fixou prazo de recuperação para Varane e apenas se limitou a dizer que sua volta aos gramados está "pendente de evolução". Entretanto, este tipo de lesão costuma demandar um tempo de três a quatro semanas de afastamento.

Se este prazo estimado se confirmar, o zagueiro ficará fora das duas partidas contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões, marcadas para os próximos dias 12 e 18, assim como será desfalque no clássico diante do Barcelona, no dia 23, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, porém, o técnico Zinedine Zidane exibiu otimismo ao comentar a lesão de Varane, ressaltando que esta foi menos grave do que as anteriores, sendo que uma delas deixou o jogador fora da seleção francesa que foi vice-campeã da Eurocopa, realizada na França no ano passado.

"Não é uma lesão como a última que ele teve e nem como a penúltima, de maio", apontou o treinador, que ao mesmo tempo disse que "não pode dizer quando Varane voltará a jogar".

Após se recuperar da lesão anterior sofrida em 22 de fevereiro, o defensor fez o seu retorno ao Real justamente no último domingo, no Santiago Bernabéu, onde precisou ser substituído no início do primeiro tempo por Dani Carvajal.

Na ponta do Campeonato Espanhol, dois pontos à frente do vice-líder Barcelona, o Real voltará a jogar pela competição nesta quarta-feira, contra o Leganés, fora de casa. O Barça, por sua vez, jogará também nesta quarta, contra o Sevilla, no Camp Nou.