Vardy renova com o Leicester por quatro anos e frustra o Arsenal

O clube londrino havia revelado o desejo de pagar a multa rescisória de Vardy para contratá-lo e o jogador vinha evitando comentar o assunto enquanto defende a seleção da Inglaterra na Eurocopa.

Como está na França, Vardy ainda vai assinar o novo contrato, mas o comunicado divulgado pelo Leicester deixa claro que o jogador está comprometido a ficar na equipe responsável por uma das maiores surpresas da história do futebol ao vencer pela primeira vez o Campeonato Inglês na última temporada.

"O Leicester City chegou a um acordo hoje com os representantes de Jamie Vardy para renovar o contrato do jogador da seleção inglesa com o campeão do Campeonato Inglês por mais quatro anos", disse o Leicester em um comunicado. "Ambas as partes esperam que este anúncio acabe com as especulações recentes a respeito do futuro de Jamie e confirme seu compromisso de longo prazo com o Leicester City".

A Inglaterra jogará com a Islândia na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Eurocopa, e o Leicester avisou que Vardy não vai comentar sobre os assuntos do clube até o final do torneio.

O atacante, de 29 anos, marcou um gol na fase de grupos da competição. "Jamie vai continuar concentrando todos os seus esforços na tentativa de alcançar o sucesso com a equipe da Inglaterra na Eurocopa na França", declarou o Leicester.

Vardy garantiu sua vaga no elenco da Inglaterra para a Eurocopa depois de liderar o Leicester na conquista do título, com 24 gols marcados. O atacante foi eleito o melhor jogador da temporada pela Associação dos Cronistas Esportivos.