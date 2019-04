Vardy brilha, Leicester goleia lanterna e emenda 4ª vitória seguida no Inglês

Liderado pelo veterano Jamie Vardy, que balançou as redes duas vezes, o Leicester, em recuperação considerável no Campeonato Inglês, goleou por 4 a 1 o lanterna Huddersfield Town fora de casa neste sábado e emendou a quarta vitória consecutiva no campeonato.

Artilheiro e referência da equipe, Vardy fez o segundo gol e o quarto, que fechou a contagem. O belga Youri Tielemans e o britânico James Maddison também foram às redes. Aaron Mooy, de pênalti, marcou o gol de honra do Huddersfield.

A boa sequência de vitórias elevou o Leicester, campeão inglês na temporada de 2015/2016, ao sétimo lugar, com 47 pontos. O time está a uma posição de entrar na zona de classificação às ligas europeias, mas a diferença de pontos entre ele e o Manchester United, sexto colocado, é muito grande. São 14 pontos.

Detentor dos piores números do torneio, o Huddersfield já está rebaixado para a segunda divisão. Tem apenas 14 pontos, 19 a menos que a primeira equipe fora da zona do descenso.

Os visitantes também levaram a melhor nos outros dois jogos deste sábado. O Burnley, sem muitas aspirações no torneio, venceu o Bournemouth por 3 a 1, e o Crystal Palace superou o Newcastle por 1 a 0. Os quatro times aparecem embolados na tabela. O Crystal Palace é o 12º, com 39 pontos, o Bornemouth ocupa o 13º posto, com 38, o Burnley soma 36 e é o 14º, e o Newcastle aparece na 15º posição, com 35.