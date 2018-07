Vardy fica fora de treino da Inglaterra e deve ser desfalque diante da Suécia

A Inglaterra realizou nesta sexta-feira seu último treinamento antes das quartas de final da Copa do Mundo. A equipe trabalhou em São Petersburgo, um dia antes de encarar a Suécia, em Samara, sem o atacante Jamie Vardy, que se recupera de uma lesão muscular.

+ Hamilton promete ir à Rússia se Inglaterra avançar à final da Copa

+ Zagueiro inglês diz que Colômbia foi a equipe mais 'suja' que ele já enfrentou

Vardy se contundiu no confronto de oitavas diante da Colômbia, na última terça-feira. Na ocasião, ele entrou nos últimos minutos do tempo regulamentar da partida, ficou em campo até o fim da prorrogação, mas sequer teve condições de participar da disputa de pênaltis, após acusar dores na virilha.

De acordo com a imprensa inglesa, Vardy recebeu injeções no local da lesão ainda no gramado, logo após o término da partida, para aumentar as chances de recuperação. Nesta sexta, porém, participou apenas do aquecimento ao lado dos colegas, ficando de fora do trabalho com bola realizado no gramado.

O técnico Gareth Southgate está tendo que lidar com problemas físicos neste estágio da Copa do Mundo. Afinal, o meia Dele Alli, um dos destaques da equipe, também vem sofrendo com lesões musculares e preocupa para o confronto diante da Suécia.