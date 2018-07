Suspenso, Vardy fica fora de jogo que pode dar título ao Leicester

O atacante Jamie Vardy irá desfalcar o Leicester no jogo que poderá dar o histórico título do Campeonato Inglês ao time, neste domingo, contra o Manchester United, no Old Trafford, pela antepenúltima rodada da competição. O jogador, autor de 22 gols pela equipe no torneio, recebeu um duelo extra de suspensão depois de ter sido expulso na partida contra o West Ham, no final de semana retrasado.

A aplicação da pena ao atleta aconteceu depois de ele ter admitido que agiu com conduta imprópria contra o árbitro Jonathan Moss no confronto, que terminou empatado por 2 a 2. Naquela ocasião, o juiz tomou decisões polêmicas no final da partida e foi alvo da fúria de Vardy, que chegou a apontar o dedo indicador para o rosto de Moss. Os jogadores do líder do Inglês ainda reclamaram da expulsão do artilheiro por uma simulação, da marcação de um pênalti para o West Ham e da não marcação de uma penalidade máxima sobre Huth.

Por causa do cartão vermelho recebido no jogo diante do West Ham, Vardy ficou fora da partida do último domingo, quando o Leicester goleou o Swansea por 4 a 0 e deu novo passo pelo título nacional. Agora, além de ter recebido a partida extra de suspensão, ele ainda foi multado em 10 mil libras (cerca de US$ 14,5 mil) por sua conduta contra Moss.

Antes de ser punido, Vardy havia solicitado uma audiência pessoal para ser julgado pelo comitê disciplinar da Associação de Futebol da Inglaterra (FA), em tentativa de evitar este duelo extra de gancho. Mas não teve sucesso em sua tentativa. Para completar, o Leicester ainda foi multado em 20 mil libras (cerca de US$ 29 mil) por não ter conseguido controlar os seus jogadores no momento de revolta contra o árbitro na partida contra o West Ham.

Com a suspensão aplicada pela FA, Vardy só voltará a jogar na última partida que o Leicester fará em casa pelo Campeonato Inglês, no próximo dia 7 de maio, contra o Everton, pela penúltima rodada da competição.

O surpreendente time de Vardy ganhou a chance de conquistar o título nacional já no próximo domingo depois que o vice-líder Tottenham apenas empatou por 1 a 0 com o West Bromwich, na última segunda-feira, em casa, e ficou com 69 pontos, contra 76 do Leicester. Com três rodadas pela frente, a equipe está assim a três pontos do título, sem depender de outros resultados nesta reta final da competição.