Vardy volta a marcar, mas Holanda bate a Inglaterra de virada

A Holanda protagonizou um dos seus maiores vexames recentes ao ficar fora da Eurocopa deste ano, na França, mas ao menos nesta terça-feira mostrou que sua renovada seleção promete para o futuro. Diante de uma poderosa Inglaterra, em pleno Wembley, os holandeses exibiram força ao vencer o confronto amistoso por 2 a 1, de virada.

O resultado desta terça foi uma rara derrota dos comandados de Roy Hodgson, que passaram pelas Eliminatórias para a Eurocopa com 100% de aproveitamento. De positivo, os ingleses puderam comemorar mais um gol de Jamie Vardy, destaque do Leicester, que já havia marcado na vitória do fim de semana sobre a Alemanha.

Já a Holanda deu um alento a seus torcedores, ainda tão abalados pela morte do maior ídolo da história do futebol do país, Johan Cruyff, na quinta-feira passada. O craque, aliás, foi novamente homenageado nesta terça-feira com um minuto de aplauso no 14.º minuto da partida, uma vez que ele ficou famoso por usar o número 14 na seleção holandesa.

Em campo, a Inglaterra tomou conta das ações no primeiro tempo e perdeu diversas oportunidades. Stones e Lallana foram os primeiros a assustar. A Holanda se contentava em defender e sequer assustou o gol de Forster na etapa inicial.

De tanto pressionar, a Inglaterra marcou o primeiro aos 40 minutos. Milner avançou pela esquerda, tocou para Lallana, que deu belo corte na marcação e encontrou Walker invadindo a área pela direita. De frente para o goleiro, o lateral rolou no meio para Vardy, que bateu para o gol vazio.

Só que o segundo tempo começou bem diferente, a Holanda foi para cima e não demorou a empatar. Logo aos cinco minutos, Stones escorregou e Forster impediu o gol de Janssen. No rebote, Danny Rose tentou interceptar cruzamento e tocou com a mão na bola dentro da área. Janssen cobrou pênalti com categoria e empatou.

O gol deixou o jogo franco e as duas equipes passaram a perder oportunidades. Até que em lance polêmico, a Holanda selou a vitória. Aos 31 minutos, Janssen disputou a bola na área adversária com Jagielka. A defesa parou reclamando falta, mas o holandês aproveitou a sobra para rolar no meio da área para Narsingh, que apareceu sozinho para virar.

OUTROS RESULTADOS

Boa parte das seleções que disputarão a Eurocopa foram a campo nesta terça-feira em amistosos preparatórios, com destaque para a Turquia, que contou com os gols de Calhanoglu e Arda Turán para vencer a também classificada Áustria por 2 a 1, mesmo fora de casa.

Em outros duelos entre duas seleções garantidas na Eurocopa, a Suécia recebeu a República Checa e não passou de um empate por 1 a 1, assim como a Irlanda, que jogou em casa contra a Eslováquia e ficou no 2 a 2.

A classificada Suíça recebeu a Bósnia e perdeu por 2 a 0, com direito a gol de Dzeko. Também garantida na Eurocopa, a Islândia derrotou a Grécia por 3 a 2 fora de casa, assim como a Albânia, que viajou para Luxemburgo e levou a melhor por 2 a 0.