Vargas capota o carro, mas não sofre lesão

PORTO ALEGRE - O atacante chileno Eduardo Vargas passou por um grande susto na tarde do último domingo, em Casca, cidade que fica 223 km ao norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O carro que o jogador do Grêmio dirigia bateu numa árvore e capotou no km 56 da ERS-324, mas ele não sofreu nenhuma lesão e os danos foram apenas materiais.

Vargas, que chegou ao Grêmio no começo do ano, namora uma gaúcha. Com o elenco de férias, ele foi à região da Serra para visitar a família dela. O chileno, de acordo com a imprensa local, estava com a parceira no seu carro, mas ela nada sofreu também.

Por volta das 15h30 da tarde deste domingo, chovia na estrada que liga Casca a Porto Alegre e o chileno acabou perdendo o controle do veículo - um Nissan Infanti -, que aquaplanou na pista. O carro bateu numa árvore antes de capotar.

Vargas tem seu futuro indefinido no Grêmio. O contrato de empréstimo vai até o fim do ano, mas o Napoli tem o direito de chamá-lo de volta quando bem entender, sem ter que ressarcir o time gaúcho. A imprensa italiana revelou no fim de semana que o clube napolitano pensa em emprestá-lo ao Genoa para que o chileno se adapte ao futebol italiano.