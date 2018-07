Vargas espera maior dificuldade de gols contra a Holanda

"Vai ser muito mais difícil para eu e o Alex conseguirmos ultrapassar a linha de cinco defensores, mas estaremos à disposição da equipe para furar o bloqueio", disse em entrevista coletiva de imprensa neste sábado na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, base da seleção sul-americana no Mundial.

O atacante que atualmente joga no Valencia, da Espanha, se refere ao esquema tático de 5-3-2 implementado pelo técnico Louis van Gaal nas duas partidas disputadas até agora. Nas vitórias contra Espanha e Austrália, a linha defensiva holandesa foi formada por De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Clasie e De Jong.

Após surpreender e conseguir a classificação com a vitória sobre a favorita Espanha, Vargas pregou respeito à Holanda, mas assegurou que "tem muita vontade" de vencer mais essa partida e terminar na liderança do grupo. "Nós viemos com a mentalidade de nos classificar para as oitavas de final. Já o fizemos e agora vamos tratar de ficar em primeiro do grupo para jogar contra o segundo colocado do outro grupo", afirmou, acrescentando que ficou "mais feliz" por ter eliminado uma potência mundial como a Espanha.

O duelo das duas seleções com 100% de aproveitamento na chave está marcada para as 13 horas desta segunda, no estádio Itaquerão, em São Paulo.