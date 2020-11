Vargas festeja estreia com assistência em virada do Atlético-MG sobre Corinthians

Recém-contratado, o atacante chileno Vargas gostou da estreia com a camisa do Atlético-MG. Neste sábado à noite, o time mineiro venceu o Corinthians, de virada, por 2 a 1, na Neo Quimica Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi de Vargas a assistência para o gol de empate marcado pelo lateral Guilherme Arana. Aliás, um belo lance em que o atacante ameaçou finalizar e tocou de calcanhar para o companheiro invadir a área e chutar cruzado sem chances de defesa para Cássio.

O chileno deixou o campo feliz, principalmente pela vitória diante de um adversário tradicional como o Corinthians. "Estou muito contente pela equipe, por estrear e, principalmente, por ganhar aqui, que é muito difícil. Me senti muito bem. Fisicamente, estou bem, mas sei que preciso melhorar mais", disse na saída do gramado.

Com bola rolando, Vargas foi participativo e peça importante para o Atlético-MG vencer por 2 a 1 e reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro com 38 pontos.