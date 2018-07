Vargas marca duas vezes e Grêmio vence o Botafogo

PORTO ALEGRE - O Grêmio venceu o Botafogo, então líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, por 2 a 1, na partida de estreia do técnico Renato Gaúcho na Arena Grêmio. Apesar de registrar menos posse de bola do que o visitante, no jogo válido pela sétima rodada do Brasileiro, a equipe da casa errou menos passes e pressionou desde o início do primeiro tempo, o que fez a diferença. Vargas, com dois gols, foi o destaque da partida.

Com a vitória, o Grêmio fica em quinto lugar, com 12 pontos. O Botafogo perdeu a liderança e caiu para terceiro, com 13. A liderança foi assumida pelo Coritiba, que chegou aos 15 depois de vencer o clássico contra o Atlético-PR.

O placar foi aberto aos 13 minutos. O gremista Vargas recebeu cruzamento de Alex Telles pela esquerda e, de primeira, marcou. Sete minutos depois, o holandês Seedorf chamou a responsabilidade para si. Aos 20, em jogada individual, o craque do Botafogo girou, driblou dois jogadores do Grêmio e soltou a bomba de direita no ângulo de Dida, descontando para a equipe carioca.

Aos 33, Vargas ampliou o placar aproveitando cruzamento de Alex Telles. O árbitro confirmou o gol depois de muita reclamação dos jogadores do Botafogo. No final da partida, Pará elogiou o novo técnico gremista. "A gente tem que pegar um pouquinho do que o Renato jogava e colocar para dentro de campo", declarou.

O Grêmio entra em campo novamente no próximo sábado, dia 20, contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. No mesmo dia, o Botafogo recebe o Náutico em São Januário, no Rio. FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 BOTAFOGO

GRÊMIO - Dida; Pará, Bressan, Werley e Alex Telles; Adriano, Souza (Biteco), Zé Roberto e Elano (Maxi Rodriguez); Vargas (Cris), Kleber. Técnico - Renato Gaúcho.

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas (Gilberto), Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Renato, Lodeiro (Elias), Vitinho (Henrique) e Seedorf; Rafael Marques. Técnico - Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Vargas, aos 13 aos 33, e Seedorf, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo César de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Adriano, Vargas, Kleber (Grêmio); Vitinho, Marcelo Mattos (Botafogo). PÚBLICO - 30.397 pessoas (total).

RENDA - R$ 1.335,155.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).