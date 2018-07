Vargas marca pela primeira vez e Valencia goleia o Betis

VALÊNCIA - Logo na primeira partida como titular do Valencia, o chileno Eduardo Vargas mostrou seu faro artilheiro e fez seu primeiro gol pelo novo clube. Contratado depois de uma passagem sem tanto brilho quanto se esperava pelo Grêmio, ele fechou a goleada por 5 a 0 sobre o Betis, neste sábado, pela 23.ª rodada do Espanhol.

Com Vargas escalado como titular, o brasileiro Jonas, artilheiro do time na competição com nove gols, foi quem perdeu posição. Enquanto o argentino Piatti e o garoto espanhol Paco Alcácer comandavam o ataque do Valencia ao lado do chileno, ele ficou no banco. Contratado junto ao Cruzeiro, Vinicius Araújo também foi reserva.

O zagueiro francês Mathieu e Paco marcaram na primeira etapa, já quase no fim. No segundo tempo, Feghouli, Paco novamente e Vargas completaram a goleada, que deixa o Valencia em oitavo, com 31 pontos. O Betis é o lanterna, com 14, com um pé na segunda divisão espanhola.