Varsóvia inaugura novo estádio de olho em potencial comercial

A arena com capacidade para 58.000 pessoas, cuja construção utilizou concreto suficiente para fabricar 5.700 casas e aço suficiente para 64 jatos jumbo, possui 25.000 metros quadrados de espaço comercial.

"Não é realmente um estádio, mas um prédio multifuncional, é um de poucos estádios a abrigar um vasto espaço para escritórios, exibições e conferências", disse Daria Kulinska, porta-voz da empresa que opera o estádio.

"Uma grande vantagem, claro, é a localização no centro da cidade, permitindo bom acesso por todos os meios de comunicação."

O maior dos quatro estádios da Polônia para o campeonato da Europa, que o país sediará em conjunto com a Ucrânia em junho, custou o equivalente a 562,3 milhões de dólares, duas vezes e meia a mais que qualquer um dos outros três.

Também se mostrou ser o mais problemático.

O gerente do estádio foi dispensado no começo deste mês depois de meses de atrasos na construção e na inauguração. O teste inaugural de quarta-feira acontece 100 dias antes de o local sediar o jogo de abertura do Campeonato Europeu, Polônia contra Grécia.