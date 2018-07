Vascaíno leva voadora em confusão durante partida com Sport pela Taça BH

BELO HORIZONTE - Uma partida entre os juniores de Vasco e Sport, nesta segunda-feira, pela primeira fase da Taça BH, acabou em pancadaria em Barão de Cocais, cidade localizada a 93 km de Belo Horizonte. O volante Elivelton, do time carioca, deixou o gramado de ambulância, imobilizado, depois de ser agredido pelo goleiro Gustavo, do Sport.

O jogo, válido pela terceira rodada da fase de grupos, estava já nos acréscimos quando teve início a confusão. Tudo começou com uma falta dura de um jogador do Sport, que perdia por 3 a 1, no círculo central. Com o vascaíno no chão, alguns atletas pernambucanos se aproximaram e foram afastados pelos cariocas, dando início a um empurra-empurra, sem agressões.

Até que o goleiro Gustavo, do Sport, atravessou o campo e saltou para acertar uma voadora na nuca de Elivelton, que nem participava do empurra-empurra. O jogador do Vasco caiu imóvel no chão, com uma aparente lesão na coluna. Em seguida, teve início uma série de agressões dos dois lados, que só foi controlada com a presença da polícia.

Elivelton foi imobilizado numa maca e levado ao hospital municipal de Barão de Cocais. A comissão técnica do Sport chegou a pedir desculpas à do Vasco, mas Gustavo deixou o gramado sem querer falar com a imprensa