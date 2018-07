Vascaíno Madson faz alerta para jogo contra o Criciúma e só pensa no acesso

Depois de atravessar uma péssima fase na Série B, o Vasco venceu o Bragantino e chegará para enfrentar o Criciúma no sábado, no Heriberto Hülse, precisando apenas de uma vitória para garantir o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. O adversário já não tem pretensões na competição, o que deveria ajudar o time carioca. O lateral Madson, no entanto, fez um alerta.

"Tivemos uma vitória muito importante contra o Bragantino e agora temos uma semana cheia de treinamentos. O professor Jorginho está procurando fazer a melhor estratégia, corrigir os erros e nos mostrando as coisas boas do último jogo para mantermos. Sabemos que eles não brigam mais por nada, mas contra o Vasco, a grande da equipe da Série B, vão querer mostrar a qualidade deles. Com a vitória, garantimos o acesso. Esse é o nosso objetivo", declarou nesta terça-feira.

O dia foi de trabalho em São Januário e os jogadores que enfrentaram o Bragantino no sábado realizaram apenas um treino regenerativo. À tarde, haverá uma outra atividade. A semana de treinamento será longa e o elenco terá que segurar a ansiedade pelo acesso, que pode vir mesmo em caso de tropeço. Mas esta possibilidade nem passa pela cabeça dos jogadores.

"O Criciúma é uma equipe muito forte. Jogar contra times do sul é difícil, pois eles têm uma marcação muito dura. Sabemos da nossa qualidade. Vamos montar a nossa estratégia para ir na casa deles e garantir a classificação. O Vasco entra para vencer e nesse jogo não vai ser diferente. O intuito é conquistar os três pontos", afirmou Madson.