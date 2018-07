Vascaíno Ramon quer mostrar seu valor para o Inter

"Essa questão de enfrentar o ex-clube é normal para qualquer jogador, ele vai sempre se empenhar um pouco mais para poder mostrar o seu valor. O mais importante será a vitória para a gente", ressaltou Ramon, que sabe da necessidade dos três pontos para o clube carioca.

O início do Vasco no Brasileirão está sendo titubeante. Em três jogos disputados até o momento, conquistou apenas um ponto, sendo o 19º colocado, à frente somente do Goiás, o lanterna da competição. "Temos que buscar essa primeira vitória, ainda mais por estarmos jogando em casa, não podemos perder. Vamos fazer de tudo para sair com os três pontos", enfatizou o lateral.