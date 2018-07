Vascaínos exaltam São Januário melhor após a Copa

Cedido para a Fifa durante o período de disputa da Copa do Mundo, São Januário voltou a ser utilizado pelo elenco do Vasco no último domingo, quando os jogadores da equipe viram de perto as melhorias proporcionadas pelas mudanças promovidas pela entidade em parceria com o clube no estádio.

Além da tetracampeã Alemanha, outras quatro seleções (Argentina, Equador, Uruguai e Colômbia) treinaram no palco vascaíno ao longo da competição encerrada neste domingo, no Maracanã. E o local ganhou benfeitorias em sua estrutura para poder atender estes times nacionais, fato que agora foi sentido de perto pelos atletas comandados pelo técnico Adilson Batista.

"São Januário está ainda mais bonito, pois lindo sempre foi. Eles sempre buscam cuidar do estádio do melhor jeito, mas agora foi adequado ao padrão Fifa devido ao Mundial. O gramado e o campo ficaram lindos. Estamos com vontade de jogar uma partida aqui. Os vestiários continuam arrumadinhos e limpinhos. Isso é fruto do bom trabalho feito no clube", afirmou o volante Guiñazu, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Vasco nesta segunda-feira.

O lateral-direito André Rocha foi outro que elogiou as atuais condições de trabalho em São Januário. "Foi muito importante voltar e ver o gramado em excelentes condições de jogo. Agora vamos trabalhar para fazer um bom jogo nesta terça-feira", disse o jogador, se referindo ao duelo diante do Santa Cruz, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Edmílson, por sua vez, enfatizou que "é um honra treinar num lugar onde os campeões do mundo pisaram, embora o Vasco tenha uma história muito linda também" e disse que "São Januário está de parabéns". O estádio, por sinal, receberá o seu primeiro jogo com público nesta Série B no sábado, quando os vascaínos pegarão o América-RN, depois de não poderem utilizar o local com a presença de torcedores por causa de punição aplicada por causa da briga ocorrida entre as torcidas vascaína e do Atlético-PR na rodada final do Brasileirão do ano passado.