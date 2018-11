Vascaínos exaltam torcida e atuação de Fernando Miguel contra o São Paulo

O Vasco respirou na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira ao derrotar o São Paulo por 2 a 0, em São Januário. Autor do gol que decretou o triunfo da equipe carioca, Yago Pikachu comemorou a fim da série de três tropeços consecutivos e enalteceu a torcida. Cerca de 15 mil torcedores acompanharam o duelo.

"Nosso grupo não merece passar pelo que estamos passando. Viemos de um ano muito conturbado. Mas nenhum dos jogadores deixou de correr ou lutar. Todos os jogadores tentaram dar o máximo. Em casa desperdiçamos pontos importantes que estão fazendo falta. Não tem vaidade no grupo. Fernando Miguel fez uma defesa espetacular. Essa vitória coroa nosso empenho. Mais do que nunca precisávamos desta vitória para sair dessa zona. Agradecer ao nosso torcedor pelo incentivo do começo ao fim", disse Yago Pikachu.

Thiago Galhardo seguiu a linha de Yago Pikachu, comentou sobre a importância da torcida para a caminhada do Vasco na luta contra o rebaixamento e foi só elogios ao goleiro Fernando Miguel.

"A gente está correndo muito, se doando cada vez mais. Mas, quando joga junto arquibancada e time, é difícil nos vencer. O elenco está de parabéns. Do 1 ao 11 todos estão fazendo o máximo para tirar a equipe desta situação. Essa é uma vitória do grupo para essa torcida que merece muito. Fernando Miguel, por exemplo, está de parabéns pela partida. Segurou lá atrás e acabou nos ajudando muito", completou Thiago Galhardo.

Considerado um dos heróis da vitória do Vasco, Fernando Miguel mostrou alívio pela conquista dos três pontos. "Foi um momento muito rápido. Falei durante a semana que era um jogo que precisava de muita concentração. Eu não vinha sendo exigido até este momento. O Vasco tem muitos momentos grandes na história. Vou me reservar no direito de gravar essa noite na minha memória", concluiu.

O resultado levou o Vasco para a 14ª colocação, com 42 pontos, abrindo quatro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o confronto é diante do líder Palmeiras, no domingo, em São Januário.