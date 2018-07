Vascaínos lamentam empate e admitem desgaste físico

"Infelizmente entramos em um mês em que não temos como trabalhar. Quando tivemos semanas integrais de treinamento (sem jogos no meio de semana), sentimos uma evolução no todo da equipe. Infelizmente agora faremos nove jogos no mês e jogos a cada três dias", apontou Dorival Júnior, para depois lamentar o fato de que o Vasco já havia cedido um empate no fim do jogo contra o Goiás, na semana passada, em Goiânia, também quando vencia por 1 a 0.

"A grosso modo, perdemos dois pontos em Goiânia e dois pontos aqui. Temos que lamentar e muito este empate. Não podemos deixar escapar dois resultados nessas condições. O Vasco é um time muito jovem, mas tem que aproveitar as oportunidades. Temos de melhorar", ressaltou o treinador.

O atacante André, autor do gol vascaíno diante da Ponte Preta, também exibiu grande desgaste no fim do jogo e deixou em segundo plano o fato de que voltou a marcar nesta quinta, depois de ter sido o autor de duas bolas na rede no último domingo, no clássico diante do Botafogo, que acabou ganhando o confronto por 3 a 2.

"A gente cansou, eu particularmente cansei. A gente correu muito, esse ritmo de jogo é complicado e a gente vem de um clássico", disse o jogador, ainda no gramado, ao SporTV, para depois enfatizar: "Levar um gol dentro de casa desse machuca muito. É bom marcar, mas é chato perder jogos ou empatar jogos. Vamos ver se nas próximas vezes que eu fizer gol conseguimos sair com a vitória".