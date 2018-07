Corinthians e Inter vencem nos Estaduais. Assista aos gols

Diante do menor público do Itaquerão desde sua abertura em 2014 (23.143 pagantes), os reservas do Corinthians sofreram para bater o Capivariano por 2 a 1. O jogo desta quinta-feira também foi marcado pelo conflito entre integrantes da Gaviões da Fiel e da Polícia Militar. No Sul, o Internacional ganhou do Passo Fundo por 2 a 1 pelo Campeonato Gaúcho. Eduardo Sasha e Artur marcaram os gols do time colorado no Beira-Rio.

Na quarta-feira, o Palmeiras não passou de um empate sem gols com o Oeste, em São José do Rio Preto, pelo Campeonato Paulista. Sem mostrar evolução no início da temporada, o time de Marcelo Oliveira frustrou a torcida palmeirense. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG bateu a Caldense por 2 a 0 e garantiu 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro.

Pelo Campeonato Carioca, o Vasco contou com um pênalti inexistente para ganhar do Volta Redonda por 2 a 0. Com a vitória desta quarta-feira, a equipe de São Januário continua na liderança do Grupo A. O Botafogo venceu o Macaé por 1 a 0, com um gol de pênalti de Gervasio Nuñez logo no início da partida, e ocupa a ponta isolada do Grupo B.

Confira os gols e lances dos Estaduais:

CORINTHIANS 2 x 1 CAPIVARIANO

INTERNACIONAL 2 x 1 PASSO FUNDO

OESTE 0 x 0 PALMEIRAS

VASCO 2 x 0 VOLTA REDONDA

BOTAFOGO 1 x 0 MACAÉ

ATLÉTICO-MG 2 x 0 CALDENSE