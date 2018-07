Vasco abre treino para torcedores e Martín Silva pede time ofensivo na decisão

O elenco do Vasco abriu para os torcedores o treino deste sábado, o último antes da decisão do Campeonato Carioca contra o Botafogo, domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã. O time cruzmaltino tem a vantagem de jogar pelo empate, pois venceu o jogo de ida por 3 a 2.

A torcida compareceu em bom número em São Januário e assistiu uma atividade que durou cerca de duas horas. O técnico Zé Ricardo, no entanto, não deu pistas da equipe que mandará a campo.

O goleiro Martín Silva concedeu entrevista coletiva após a atividade e pediu para o Vasco atacar o adversário. "Sabemos que uma boa atuação defensiva é importante, mas amanhã vamos jogar de igual para igual, procurando duelar com o rival. Será muito mais difícil para o Botafogo ir em busca da vitória se enfrentar uma equipe que também ataca", afirmou.

O goleiro também lembrou que o adversário teve a semana livre para treinar enquanto que o Vasco precisou enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte pela segunda rodada da Libertadores.

"Será um rival que jogará de igual para igual conosco. Eles possuem uma bola parada muito forte e jogadores lá na frente que podem fazer a diferença com qualquer descuido nosso. Temos que estar ligados e concentrados durante os 90 minutos", complementou o uruguaio.