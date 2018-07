Jorginho mantém mistério sobre time titular no clássico contra Fla

O técnico Jorginho decidiu fechar o treino do Vasco para a imprensa neste sábado, mas abriu os portões para a entrada dos torcedores em busca de um último apoio antes do clássico contra o Flamengo. Para o atacante Jorge Henrique, a presença da torcida foi só um aperitivo da festa que será realizada no domingo.

"A força da torcida é fundamental. O apoio deles e importante. Em todos o momentos, eles precisam estar do nosso lado. O torcedor empurra e ajuda a equipe. A presença deles hoje no treino foi muito legal. Tenho certeza que amanhã o Caldeirão vai estar lotado para esse grande jogo", comentou o atacante.

Vasco e Flamengo se enfrentam às 17h de domingo pela primeira vez após 11 anos sem que o clássico fosse realizado em São Januário. Jorge Henrique mostra confiança na vitória que pode significar a manutenção dos 100% de aproveitamento do time no Campeonato Carioca.

"Esse clássico é sempre bom de jogar. Já atuei pelo Botafogo e pelo Vasco, tive a felicidade de fazer um gol em 2015. Em São Januário será a primeira vez. Eu espero sair muito feliz do jogo de amanhã. Vamos fazer de tudo para conseguir uma grande vitória para continuarmos invictos e somando pontos", acrescentou.

No último treino antes da partida, Jorginho ainda recebeu uma boa notícia. Eder Luis mostrou que está recuperado das dores na coxa direita e participou normalmente das atividades. O jogador atuou como titular na vitória sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira, mas foi substituído no segundo tempo por conta do incômodo na perna.