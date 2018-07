Vasco aceita e Vila Nova leva jogo da Série B para o Mané Garrincha

Pelo que explicou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a alteração contou com concordância das federações de Goiás e do Rio de Janeiro e também do próprio Vasco. Atuar em Brasília, afinal, deve permitir à equipe carioca jogar como mandante, com maior torcida que o próprio Vila Nova.

A partida, dia 24 de maio, terça-feira, às 21h30, será válida pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. Também não será surpresa se, pela quinta rodada, o Oeste, que é de Itápolis (SP), mas manda seus jogos em Osasco, optar por vender o mando de campo.

Neste ano, com o Maracanã cedido aos organizadores da Olimpíada, o Vasco já jogou duas vezes na Arena Amazônia (contra Flamengo e Fluminense), uma em Cariacica (diante do Boavista) e uma no Mané Garrinha. Em Brasília, empatou em 1 a 1 com o rival rubro-negro, pelo Campeonato Carioca.