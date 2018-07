Vasco acerta a contratação do goleiro Michel Alves

A contratação de um goleiro experiente era vista como fundamental pela comissão técnica do Vasco, e Michel Alves chega para preencher a lacuna deixada por Fernando Prass, que foi para o Palmeiras. Além disso, o salário do jogador deverá ser menor que o do ex-vascaíno, algo importante para um momento de crise financeira como a que atravessa o clube.

Michel Alves foi revelado pelo Brasil de Pelotas, passou por Vila Nova e Juventude antes de chegar ao Internacional, onde teve pouco espaço. Depois, rodou por Ceará, novamente Vila Nova, até chegar ao Criciúma. Lá, apesar do sucesso na Série B, ficou marcado por um lance bizarro. Na goleada sofrida por 4 a 0 diante do América-MG, ele colocou uma bola dominada para dentro do próprio gol.

Apesar de chegar para ser titular, o goleiro terá a concorrência de Alessandro e Diogo Silva pela vaga. Além dele, o Vasco já acertou as contratações de Fillipe Soutto e Leonardo, que vieram do Atlético-MG na troca por Alecsandro.