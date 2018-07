Vasco acerta com atacante equatoriano Carlos Tenorio O Vasco acertou a contratação do atacante equatoriano Carlos Tenorio, que já passou pela LDU e estava no futebol árabe. Para oficializar o acordo de duas temporadas com o clube carioca, basta o jogador de 32 anos ser aprovado nos exames médicos de rotina, o que deve acontecer no fim de semana. Com a chegada do reforço, a comissão técnica vascaína espera ter o homem de área que procura desde o ano passado.