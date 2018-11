Vasco acerta com novo patrocinador pontual para duelo com o Palmeiras

O confronto diante do Palmeiras, decisivo para o Campeonato Brasileiro, está rendendo lucros ao Vasco. Neste sábado, o clube carioca anunciou seu segundo patrocínio pontual para a partida de domingo, em São Januário, que pode dar o título da competição ao time paulista.

O novo patrocínio é da OdontoCompany, empresa do segmento bucal que estampará seu logo na barra frontal da camisa cruzmaltina e na parte traseira do shorts. Na última sexta, o Vasco já havia anunciado o acordo com o Banco BMG, que estampará sua marca no local do patrocínio master, no centro da camisa, diante do Palmeiras.

"Mais uma oportunidade que temos de expandir o relacionamento do Vasco com o mercado. Estamos muito felizes com a chegada da OdontoCompany neste momento e em abrir as portas do nosso clube para mais uma empresa", declarou Carlos Costa, diretor de marketing do Vasco.

O Palmeiras será campeão brasileira com uma rodada de antecipação no domingo se vencer o Vasco no Rio, mas o confronto também é importante para o time carioca, 14.º colocado, com 42 pontos, que precisa do triunfo para acabar com qualquer chance de rebaixamento.