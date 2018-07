Vasco acerta contratação de Marcel e Anderson Martins

O Vasco confirmou as expectativas nesta segunda-feira e anunciou a contratação do atacante Marcel, jogador de 29 anos que estava no Santos. Ao mesmo tempo, o time informou que também acertou com o zagueiro Anderson Martins, do Vitória.

Com pouco espaço no Santos, Marcel já era especulado pelo Vasco há algumas semanas. A contratação foi um pedido do técnico Paulo César Gusmão, que buscava um "finalizador" para o setor ofensivo da equipe carioca.

Revelado pelo Coritiba, Marcel passou por diversos clubes do futebol português, como Acadêmica, Benfica e Braga. Também jogou no São Paulo e no Grêmio, além de atuar no Vissel Kobe, do Japão. Mas no Santos, ele não conseguiu se firmar mesmo depois da negociação de André.

Anderson Martins, por sua vez, tem 23 anos e se destacou no Vitória nesta temporada, mesmo com o rebaixamento do clube baiano para a segunda divisão. Os dois jogadores serão oficialmente apresentados a partir das 15h30 desta segunda-feira.