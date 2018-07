Vasco acerta empréstimo do volante Serginho

Depois de mais de uma dezena de atletas contratados de times pequenos, o Vasco anunciou nesta sexta-feira o segundo reforço que não é um total desconhecido do grande público. A equipe carioca acertou o empréstimo, por um ano, do volante Serginho, que desde 2007 está no Atlético Mineiro.

O jogador, de 28 anos, passou os últimos dois anos emprestado para o Criciúma e, inicialmente, não seria aproveitado por Levir Culpi no Atlético Mineiro. Ele, porém, foi reintegrado ao elenco mineiro e estava treinando com o grupo principal. O treinador, porém, tinha Josué, Leandro Donizete, Pierre, Lucas Cândido, Rafael Carioca, Eduardo e Danilo Pires à disposição e liberou Serginho para o Vasco.

Até agora o Vasco já contratou o zagueiro Aislan, os laterais Erick, Christiano e Bruno Ferreira, os volantes Jean Patrick, Serginho, Victor Bolt e Lucas, os meias Marcinho, Matheus Índio e Julio dos Santos e os atacante Erick Luis e Romarinho.