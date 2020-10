Vasco acerta o empréstimo de Bruno César com o Penafiel até maio do ano que vem

O Vasco acertou, nesta sexta-feira, o empréstimo do meia Bruno César para o Penafiel, de Portugal. O jogador, cujo salário será pago em parte pelo clube carioca, viaja neste domingo para a Europa, onde vai passar por exames médicos e assinar contrato até maio de 2021.

Contratado em janeiro de 2019, começou a temporada como titular, mas perdeu a posição. Ao final de 30 jogos, marcou quatro gols. No início do ano, foi afastado do elenco e autorizado a procurar um novo clube, mas em maio aceitou reduzir o salário e renovou o contrato por mais dois anos.

Com a renovação, o Vasco se livrou de um processo aberto pelo jogador, no qual exigia o pagamento de cerca de R$ 4 milhões por atraso de salários e direitos de imagem.

No Brasileiro, Bruno César estava na reserva de Benítez e atuou em dois jogos: contra Atlético-GO e Coritiba. No total, o meia entrou em ação em 11 jogos.

Esta será a quarta passagem de Bruno César pelo futebol português, no qual já atuou por Benfica, Estoril Praia e Sporting. O Penafiel disputa a segunda divisão e está na quinta colocação, após cinco rodadas, com três vitórias e duas derrotas.