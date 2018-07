Vasco acerta permanência do técnico Adilson Batista

RIO - A queda para a segunda divisão do futebol brasileiro parece não ter abalado a confiança da diretoria do Vasco no técnico Adilson Batista. Nesta terça-feira, o clube confirmou que ele seguirá no cargo em 2014, quando o grande desafio vascaíno será a disputa da Série B.

Contratado no início de novembro para a vaga de Dorival Júnior, Adilson Batista comandou o Vasco em sete jogos do Brasileirão, acumulando três vitórias, dois empates e duas derrotas - a última, para o Atlético-PR, por 5 a 1, confirmou o rebaixamento vascaíno. O treinador passa férias no sul do País, mas o acerto entre as partes já foi alinhavado. A assinatura do contrato deverá ficar para o início do próximo ano. O preparador físico Daniel Gonçalves e o auxiliar técnico Jorge Luis também permanecem no clube.

Além do acerto com o treinador, a diretoria do Vasco já está trabalhando para reforçar o elenco. Nesta terça-feira, o diretor Ricardo Gomes se reuniu com representantes do goleiro uruguaio Martín Silva. Ricardo Lomba, goleiro do Bahia, também já foi procurado.