Vasco admite dificuldades, mas exalta início vitorioso

Mesmo sem brilhar, o Vasco estreou com vitória no Campeonato Carioca, ao ganhar do Americano por 2 a 0, no domingo, em Macaé (RJ). Depois do jogo, os jogadores do time vascaíno admitiram a dificuldade neste começo de temporada, principalmente na falta de ritmo, mas exaltaram o início vitorioso.

"A equipe sabia que iria ter dificuldades. Eles (do Americano) vinham treinando há mais tempo e nós ainda não estamos com o grupo completo. Treinamos com alguns jogadores e jogamos com outros. Mas, para início de temporada, foi muito bom", avaliou o meia Diego Souza, um dos titulares vascaínos.

"Mostramos que a união do ano passado se manteve. Um ajudou o outro e agora é manter essa pegada. Ainda estamos sem ritmo. Mas foi muito bom. Parabéns para todo mundo e vamos para o próximo jogo", afirmou o zagueiro Dedé, que foi o principal jogador do Vasco na última temporada.

Assim, já projetando mostrar um nível melhor, o Vasco se prepara agora para enfrentar o Duque de Caxias, no próximo domingo, novamente em Macaé, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.