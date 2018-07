Vasco admite interesse no atacante Willie, do Vitória

O atacante passou por uma cirurgia cardíaca no fim do ano passado e só voltou a jogar em março. Em 2012, mesmo reserva, o atacante participou bastante da campanha do Vitória, mas no Brasileirão deste ano participou de só dois jogos.

Enquanto avalia a possível contratação de Willie, a diretoria vascaína sonha com um novo goleiro. O principal alvo do clube era o goleiro Helton, campeão brasileiro pelo time carioca em 2000. Mas o Porto descartou liberar o jogador. "O noticiado interesse do Vasco não é para levar a sério", disse o diretor geral do clube português, Antero Henrique.

No domingo, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, havia admitido interesse no goleiro, mas preferiu não dar detalhes. Segundo o dirigente do Porto, Helton é "inegociável". O jogador tem contrato com os portugueses até o meio do ano que vem.