Vasco admite 'secar' Botafogo por vantagem em semifinal no Carioca

RIO - Até a última rodada, o Vasco estava em terceiro lugar no Grupo A da Taça Guanabara, mas, com a vitória sobre o Audax-RJ, o clube ficou em segundo e somente um ponto o separa do líder Botafogo. Na última rodada da fase de classificação do primeiro turno, neste domingo, os vascaínos admitem secar os botafoguenses: está em jogo a vantagem do empate na semifinal.

O Vasco vai enfrentar o Duque de Caxias, enquanto o Botafogo terá o Boavista pela frente. "Claro que vamos dar uma ''secadinha'' no Botafogo, mas temos de fazer primeiro nosso papel", disse o atacante Leonardo, que deve mais uma vez ser titular em lugar do equatoriano Carlos Tenorio, lesionado.

No treino desta quinta-feira, o técnico Gaúcho repetiu a escalação do time que venceu o Audax-RJ por 2 a 0. O time titular treinou com Alessandro; Nei, Dedé, Renato Silva e Dieyson; Abuda, Wendel, Pedro Ken e Carlos Alberto; Eder Luis e Leonardo.

PATROCÍNIO

A estatal Eletrobras, principal patrocinadora do clube, instaurou processo administrativo para rescisão do contrato. Na nota publicada no Diário Oficial da União, em 13 de fevereiro, a empresa alega que o clube não cumpriu o dever de regularizar sua situação fiscal. O Vasco agora negocia com novo patrocinador.