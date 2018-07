'Vasco ainda tem uma semana de vida', lembra Adilson Batista

RIO - Décimo sétimo colocado no Brasileirão faltando uma rodada para o fim da competição, o Vasco está muito perto de cair. Não só pela necessidade de vencer o Atlético Paranaense, que briga para garantir vaga na Libertadores, mas também pela dependência de tropeços de Coritiba ou Criciúma na última rodada.

O técnico Adilson Batista, porém, lembra que o Vasco ainda sonha com a permanência na elite do Brasileiro. "Ainda estamos vivos. Precisamos acreditar. É mais uma semana de vida para a gente. Na última rodada, vamos tentar sair dessa situação", afirmou o treinador, após a vitória sobre o Náutico, domingo.

Como o Atlético-PR perdeu um mando de campo, o jogo será em Santa Catarina. "Vamos trabalhar para fazer um grande jogo em Joinville contra o Atlético. A expectativa é somente em vencer o jogo. É o que nos resta. Dependemos de dois jogos, a gente tem que ter também atenção nisto", lembrou Adilson.

Nesses outros jogos, o Vasco vive um dilema na torcida. Se o Botafogo estiver ganhando do Criciúma, o Atlético-PR não pode relaxar senão ficará sem vaga na Libertadores. Em caso de empate ou vitória catarinense no Maracanã, o Criciúma escapa do rebaixamento e deixa a briga do Vasco apenas contra o Coritiba.

E aí que pode ser decisiva a torcida do Atlético-PR. Nas redes sociais, os atleticanos já indicam que torcem pela derrota da equipe (se isso não significar perder a vaga na Libertadores) só para que o Coritiba caia.