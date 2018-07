Vasco ainda tenta regularizar reforços estrangeiros

RIO - O técnico Adilson Batista espera contar com os dois principais reforços do Vasco na temporada, o goleiro uruguaio Martin Silva e o volante paraguaio Aranda, para o jogo de domingo, contra o Friburguense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Mas a participação dos dois estrangeiros ainda depende da regularização da documentação.

O Vasco tem até as 19 horas desta sexta-feira para conseguir regularizar a inscrição dos reforços na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), para que eles possam jogar no domingo. Mas a diretoria mostra confiança na possibilidade de resolver o caso e liberar a estreia dos dois estrangeiros que vieram do Olimpia, do Paraguai.

Se Adilson Batista puder contar com eles no domingo, Martin Silva tem vaga garantida como titular - o gol foi um dos maiores problemas vascaínos na temporada passada, sendo que Diogo Silva tem sido escalado neste ano. Já Aranda, que ainda está fora da forma física ideal, precisará disputar posição no meio-de-campo com Guiñazú, Fellipe Bastos e Pedro Ken.